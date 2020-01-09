Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
В совещании принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также представители других ведомств.
«Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета», — отметили в пресс-службе.(РИА Новости)
| 2020-01-09T08:18:28+00:00 9 января 2020, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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