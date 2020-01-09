Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
В совещании принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также представители других ведомств.
«Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета», — отметили в пресс-службе.(РИА Новости)