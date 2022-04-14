Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии были плодотворными. Об этом он заявил в видеообращении.
По словам Зеленского, для его коллег это стало еще одним аргументом, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против РФ.
«Прежде всего нужно нефтяное эмбарго и четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей. Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину», — в очередной раз подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что уже три недели работает группа украинских и международных экспертов, которые анализируют реальное влияние примененных против России санкций и предоставляют предложения по их усилению.
Эксперты подготовили конкретные предложения, которые помогут убрать лазейки, которыми пользуется Россия для обхода санкций, и сделать санкции ощутимыми для Москвы.
Как сообщал УНИАН, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 13 апреля по железной дороге прибыли в Киев.