Зеленский прокомментировал признание Ираном вины за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран должен полностью признать вину за ошибочно сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном. Об этом украинский лидер заявил в субботу, 11 января.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины», — говорится в сообщении Зеленского в профиле в Facebook.

Зеленский потребовал от Ирана гарантий проведения полного и открытого расследования, а также привлечения виновных в происшествии к ответственности, возврате тел погибших их родственникам, выплат компенсаций и официальных извинений от дипломатических представителей Ирана.

Также президент Украины выразил надежду, что исламская республика не будет проводить расследование авиакатастрофы с задержками из-за искусственных преград. Он подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ в материалам дела и принимать полноценное участие в расследовании.

Ранее 11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран cбил украинский самолет из-за ошибки. Он принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям жертв. Иранский лидер пообещал устранить неполадки в работе систем ПРО страны, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов.

Позже стало известно, что иранские военные приняли украинский Boieng 737 за вражеский самолет. Это произошло из-за того, что лайнер двигался на небольшой высоте и совершил разворот к важному военному объекту.

Boeing 737 потерпел потерпел крушение. января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, среди которых граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана. В качестве причин катастрофы рассматривались теракт, технические неполадки и попадание ракеты. На следующий день украинские эксперты отправились на место происшествия, чтобы разобраться в истинных обстоятельствах трагедии.

9 января американские СМИ, а также премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что иранская ракета «земля воздух» могла случайно попасть в лайнер. Изначально Иран эту версию опроверг (lenta.ru)