Зеленский призвал страны не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей призвал страны мира не допустить повтора событий, похожих по масштабу на Вторую мировую войну.

«В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — заявил Зеленский, слова которого в воскресенье приводит его офис.