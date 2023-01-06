Премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашен в Украину.

Как передает ТАСС со ссылкой на JapanTimes, об этом на пресс-конференции сказал официальный представитель Кабинета министров Хирокацу Мацуно.

По его словам, 4 января во время встречи с послом Японии в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак передал ему приглашение президента Владимира Зеленского.

«Япония рядом с гражданами Украины… И как председатель G7 предпринимает соответствующие шаги», — сказал представитель Японии.

Напомним, в этом году Япония проведет саммит G7, который состоится в мае в Хиросиме. На следующей неделе премьер-министр Кисида посетит страны-члены G7, включая Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США.