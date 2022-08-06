Текст проекта постановления пока не опубликован.

Правительство Украины 5 августа утвердило указ Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории. По словам Зеленского, в стране уже изъяты российские активы на сумму порядка $765 млн и «эта работа продолжается».

Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».