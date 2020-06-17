Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

«Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации», — говорится в проекте закона.

Уточняется, что выпускники смогут сдать экзамены и написать тесты по желанию. «Соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», — отмечается в тексте.(РИА Новости)