Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу импортировать украинское электричество вместо российских ресурсов. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на международной экономической конференции «Амброзетти», которая ежегодно проходит в итальянском городе Черноббио.

«Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова — и в экологическом, и в моральном», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев готов наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, но для этого, в частности, важно, чтобы Запорожская атомная электростанция вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети. (DW)