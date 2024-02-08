Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский должен представить детальный план действий ВСУ на 2024 год. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

Сегодня Зеленский назначил Сырского на должность главнокомандующего ВСУ. Президент сразу заявил о том, что ожидает от нового военного руководства.

В частности, Сырский должен представить реалистичный, детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год, в котором будет учтена реальная ситуация на поле боя сейчас и перспектив.

Кроме того, каждая боевая бригада первой линии должна получить эффективное западное оружие. Зеленский считает, что должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

Вспомнил Зеленский и про Авдеевку.

«Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине», – сказал президент.

По его мнению, новое руководство должно исправить излишнюю и неоправданную численность в штабах. А также продумать и построить в армии действенную ротационную систему. Президент считает, что за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система.

«Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты на первой линии. В структуре Вооруженных сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий», – сказал Зеленский.