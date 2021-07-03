Президент Украины Владимир Зеленский напутствовал сборную страны на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против Англии. Соответствующую запись он сделал в своем Facebook.

Глава государства вспомнил о том, что англичан считают родоначальниками футбола. «Сегодня хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей», — добавил Зеленский.

Он также пожелал украинским футболистам поймать свою игру и думать только о победе. По словам Зеленского, на поле с игроками будут 40 миллионов украинцев.

Матч сборной Украины с англичанами пройдет в субботу, 3 июля, в Риме. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.