Зеленский попросил власти Италии закрыть офисы «ДНР» и «ЛНР»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте закрытие в стране представительских офисов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Он также обсудил с Конте дело бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии за убийство Андреа Роккелли

В рамках своего визита в Италию Зеленский также встретился с президентом страны Серджио Маттареллой. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества, включая поддержку Италией процесса реформ на Украине и вопросы интеграции Украины в евроатлантические структуры, уточняет пресс-служба Зеленского.

| 2020-02-08T10:45:06+00:00 8 февраля 2020, 12:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss