Украине нужно по меньшей мере 120 американских истребителей F-16, чтобы защищаться от ударов России с воздуха, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. «Россияне используют 300 самолетов, атакуя территорию Украины. Нам нужно как минимум 120–130 [F-16], чтобы противостоять», — сказал он.

Если западные союзники не способны дать столько в ближайшее время, они могли бы сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории, отметил Зеленский. «Вы не можете предоставить их [истребители] прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население», — призвал он.

По мнению Зеленского, западные партнеры вполне могут сделать это без ущерба для себя, поскольку такие действия не являются непосредственным вовлечением альянса в войну.

Президент также обратил внимание, что союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной помощи Украине, «запаздывая примерно на год». Он описал поставки вооружения, в частности, систем ПВО, подобных Patriot, как «один большой шаг вперед, которому предшествовали два шага назад».

Помимо этого, Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с союзниками об использовании их оружия для ударов по военной технике РФ на границе и в глубине российской территории, однако «пока никакого прогресса здесь нет». США не дают разрешения на такие атаки, опасаясь эскалации. В понедельник глава Пентагона Ллойд Остин вновь заявил, что ВСУ должны использовать предоставляемое оружие только против целей внутри страны, включая Крым.

Первые истребители F-16 в количестве шести штук Украина получит летом. Их передаст Дания. Следующая партия поступит осенью — от Нидерландов. В общей сложности «коалиция F-16», включающая также Норвегию и Бельгию, поставит ВСУ по меньшей мере 65 таких самолетов. Однако не все из них могут быть боеспособными.

В марте стало известно, что страны НАТО изучают вариант, при котором они смогут сбивать российские ракеты над Украиной. В частности, об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна. В то же время он оговорился, что такое решение может быть принято «исключительно с согласия украинской стороны и при учете его международных последствий».

Идею поддержали депутаты бундестага Германии, приведшие в качестве примера Израиль, которому США, Великобритания, Франция помогли отразить воздушную атаку Ирана. Парламентарии отметили, что эти действия не сделали альянс стороной конфликта, поэтому аналогичный опыт можно распространить и на Украину. (moscowtimes.ru)