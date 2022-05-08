Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил приехавшую с визитом председателя бундестага Бербель Бас за визит в Киев и попросил о поставках тяжелых вооружений, передает ТАСС.

«Со своей стороны еще хочу вас поблагодарить за поддержку в Бундестаге важных для Украины вещей, за недавно проголосованную резолюцию относительно поддержки Украины тяжелым вооружением. На сегодня это очень важно, это одна из приоритетных вещей для Украины», — сказал он.

Он также выразил пожелание, чтобы бундестаг принял резолюцию в поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе, которую ранее обещал глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.