Президент Украины Владимир Зеленский обещает освобождение из-под оккупации Херсона, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска и других городов.

Как передает УНИАН, об этом глава государства заявил во время видеообращения.

«Конечно, впереди еще очень много работы. Противник на нашей земле и до сих пор не признает очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать его. Мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все, все остальные временно оккупированные города и общины», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву.

«Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории», — подчеркнул Зеленский.