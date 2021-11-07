Очередной украинский опрос зафиксировал падение рейтинга президента Зеленского. Рейтинг главы Украины с сентября по октябрь снизился на 7%. Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, за него свой голос отдали бы 25% определившихся с голосом украинцев, хотя еще в сентябре его были готовы поддержать 32% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего, передает EADaily.

Социологи 23 октября — 2 ноября опросили 2 400 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всей Украине, кроме неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.

За действующего главу государства готовы проголосовать 25% участников

Далее в списке — Петр Порошенко (13%), Юрий Бойко (12%) и Юлия Тимошенко (11%). При этом их рейтинг в октябре практически не изменился по сравнению с сентябрьскими показателями. Отметим, что в опрос включен также однопартиец Бойко Виктор Медведчук (у него 3%). Если сложить их показатели, то Бойко вышел бы на второе место. 8% участников опроса отдали бы свой голос за Игоря Смешко, по 7% — за Владимира Гройсмана и Евгения Мураева. При этом у экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова — 6%. Число украинцев, которые готовы за него голосовать за месяц увеличилось в два раза.

Согласно результатам октябрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), уровень неодобрения деятельности президента Владимира Зеленского в украинском обществе еще более укрепился.

Вообще-то, следующие президентские выборы в Украине еще не скоро, весной 2024 года, но как показывает статистика, действующий президент уже успел ощутимо подрастерять доверие масс. Ведь Зеленский изначально позиционировал себя как президент-реформатор, обещал, что не остановится перед изменениями в разных сферах, десятилетиями ждущих своего часа. Но, похоже, за прошедшие два с лишним года в кресле главы государства он с этим как-то не особо торопился. Люди видят это, и если он не сделает что-то значимое для Украины за остающиеся годы, то вряд ли его изберут на второй срок. Интересно, что именно мешало Зеленскому до сих пор начать реформы в экономике, в судебной, в правоохранительной сфере? И есть ли у него вообще потенциал и ресурсы для проведения реальных глубоких преобразований в такой крупной стране, как Украина?

На эти вопросы # ответил Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Меня сложно заподозрить в симпатиях к Зеленскому, поскольку я был уволен, как только назначили нового премьер-министра, который был ставленником Зеленского. Однако, я бы хотел, чтобы читатели азербайджанских медиа объективно смотрели и понимали процессы, происходящие в Украине.

На мой взгляд, одна из основных ценностей, которых мы смогли достичь за время независимости — это сменяемость власти. И, как бы там ни было, Зеленский — это всенародно избранный президент, который получил свою власть демократическим путем.

Однако, те самые преимущества, которые помогли ему стать президентом, на сегодняшний день стали тянуть его ко дну. Получив беспрецедентную поддержку и на президентских, и на парламентских выборах, Владимир Зеленский постарался создать систему управления, которую полностью замкнул на себя. В этом решении есть своя логика, ведь изменения и реформы легче проводить, имея вертикаль власти, которая выполняет приказы. А не та, с которой надо каждый раз договариваться.

И, тем не менее, природа украинского общества такова, что это просто невозможно. Им нельзя руководить, отдавая приказы. Во-первых, из-за нашей культуры, иллюстрацией которой является «Революция достоинства», которая и сделала возможным приход к власти таких людей как Зеленский.

Во-вторых, из-за сложной картины консенсуса между украинскими олигархами, которые владеют ключевыми украинскими медиа, а значит — в серьезной мере влияют на умы украинцев. Не стоит забывать, что Зеленский только что подписал так называемы, закон о деолигархизации, который уже серьезно повлиял на отношение к нему со стороны олигархов.

Учитывая это и многое другое, падение рейтингов Зеленского является абсолютно естественным процессом. Если посмотреть социологические исследования доверия/недоверия к президентам со стороны украинцев за последние 25 лет, то эта история постоянно повторяется. Самый высокий уровень ожиданий — сразу после выборов. До середины каденции этот уровень практически иссякает.

Согласен с тем, что Зеленскому необходимо добиться чего-то значимого, если он хочет переизбрания. Однако, что это может быть, мне сложно себе представить.

Его обещания остановить войну остались обещаниями, так как войну остановить может только тот, кто ее начал — Владимир Путин. Эпохальное открытие рынка земли в Украине — это действительно историческое событие. Однако, оно практически никак не влияет на простого избирателя.

И, тем не менее, на данный момент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в социологических опросах, что также является объективной правдой. Для меня это означает две вещи. Во-первых, нового оппонента, способного конкурировать с Зеленским за пост президента, пока что не появилось. Во-вторых, в течение следующего года мы увидим, как он сформируется. Происходить этот процесс будет, в первую очередь, при участии телевидения и других медиа.

Кроме того, сразу можно сказать, что если такой кандидат будет транслировать пророссийскую риторику, то электоральных шансов в Украине у него, практически, нет.