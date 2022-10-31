Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс. Об этом он сообщил по итогам встречи с Фиалой в своем Telegram-канале.

Как рассказал Зеленский, 31 октября было подписано несколько важных документов.

«Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции», — сказал украинский президент.

По его словам, этой декларацией было зафиксировано то, что Киев будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в стране.

Он также добавил, что Украина будет стремиться к подписанию таких деклараций и с другими странами альянса.