Президент Владимир Зеленский обнародовал «ночной, почти утренний отчет» своей поездки на юг Украины.

В видео, записанном прямо в поезде, глава государства рассказывает, что посетил в субботу Николаевскую и Одесскую области. Во время посещения передовых позиций ВСУ президент пообщался с защитниками и защитницами Украины и заверил, что они не сомневаются в победе Украины.

«Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, море будет украинским и безопасным», — заверил Зеленский.

По его словам, в Одессе и Николаеве были проведены совещания со структурами, которые отвечают за обеспечение регионов. Он также рассказал, что обе области понесли значительные потери в результате полномасштабной российской агрессии.

«Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить», — добавил он. (УНИАН)