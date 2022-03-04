Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта в Twitter сообщил, что в ходе телефонной беседы обсудил российскую агрессию против Украины с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Провел очередные переговоры с президентом Эрдоганом. Поблагодарил Турцию за последовательную поддержку. Проинформировал о продолжающейся агрессии, ядерном терроризме со стороны РФ. Должны добиться прекращения боевых действий», – заявил Зеленский.

Также Зеленский созвонился с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Зайдом.

«Проинформировал о продолжающемся противодействии российской агрессии. Обсудили отдельные актуальные вопросы сотрудничества. Поддержка партнеров важна», – подчеркнул президент. (gordonua.com)