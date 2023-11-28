На фоне отмены визита президента Ирана в Турцию состоялся телефонный разговор Эрдогана и Раиси. Последний охарактеризовал турецко-иранские отношения, как «дружественные, исторические и основанные на добрососедстве, религиозных ценностях и общих интересах двух народов». Президенты сошлись во мнении, что ХАМАС, будучи законным правительством сектора Газа, должен сам решать его будущее и «любое вмешательство США обречено на провал», сообщает МИД Ирана.

Отметим, что об отмене визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию, который должен был состояться 28 ноября, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, поездка Раиси в Анкару перенесена на более позднюю дату, однако на какую именно, пока неизвестно. Подробностей о причинах этого решения агентство не привело.

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