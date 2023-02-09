Отношения Украины с Германией находятся в «трудной фазе», поскольку к и убеждать в необходимости предоставить помощь.

Как сообщает УНИАН, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

«Я вынужден убеждать его помочь Украине и постоянно доказывать ему, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — сказал Зеленский.

По его словам, отношения Украины с Германией «волнообразны, то вверх, то вниз», а сейчас они находятся в «трудной фазе», что объясняется несколькими неделями трудных переговоров о поставках танков.

В то же время Зеленский поблагодарил Берлин за передачу систем ПВО, которые «спасли много жизней».