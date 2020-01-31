Зеленский отметил весомый вклад внесенный SOCAR в энергетическую инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщает Report, об этом В.Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Встреча состоялась  в Киеве в рамках программы XII заседания межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В ходе встречи были отмечены весомый вклад компании SOCAR в развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также обозначены новые инвестиционные проекты с участием SOCAR в нефтегазовой промышленности.

Президент Украины отметил важность реализации договоренностей, достигнутых во время его официального визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и генеральный директор ООО «SOCAR Украина» Эльчин Мамедов.

| 2020-01-31T14:02:08+00:00 31 января 2020, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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