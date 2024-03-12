Украине не нужны войска стран НАТО на ее территории, чтобы противостоять военной агрессии со стороны России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если утину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — сказал Зеленский в интервью телеканалу BFMTV. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск в Украину в будущем.

Зеленский напомнил, что Украина не является членом НАТО и поэтому на нее не распространяется статья 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одного или нескольких членов блока. «Ваши дети не умрут в Украине», — сказал Зеленский, обращаясь к французам.

В конце февраля Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» в страну, но «в будущем ничего исключать нельзя».

Позднее Макрон на встрече с главами французских партий обсудил сценарий, при котором французские войска могут быть введены в Украину. В частности, он утверждал, что может послать солдат воевать с Россией, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

Также французские власти рассматривают возможность разрешить спецназу и военным подразделениям пересекать границу Украины, говорили источники Le Monde. По их словам, Париж считает, что такое решение поставит перед Россией «стратегическую дилемму».

В то же время большинство стран НАТО, включая США, выступили против отправки войск в Украину. Инициативу поддержали только Литва, Латвия и Эстония. Также подобный вариант не исключила Польша. В Кремле предупредили, что конфликт России с НАТО станет неизбежным, если военные блока появятся на территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин после заявления Макрона пригрозил ядерным оружием «возможным интервентам» в Украине, которые «должны понимать», что оно «может поражать цели на их территории». (moscowtimes.ru)