От так называемой второй армии мира после 100 дней полномасштабного вторжения в Украину остались только военные преступления, позор и ненависть.

Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

«И еще одно словосочетание стоит вспомнить: «вторая армия мира». Сначала оно выглядело угрожающе. Потом опасно. После Бучи – вызывало только отвращение. А сейчас — разве что горькую улыбку. Ибо что осталось от нее? От армии, которую называли второй армией мира… Военные преступления, позор и ненависть», – отметил Зеленский.

Также, добавил Президент, от второй армии мира каждый день остаются цифры.

«Когда видишь каждое утро число погибших. Число раненых. Количество обстрелов. Количество ракет. Когда рядом со словом «дети», каждое утро новая цифра. Сегодня – 261. Уже 261 ребенка убило российское вторжение. Ради чего? Нет таких слов, которые могут дать ответ на этот вопрос», — сказал глава государства.