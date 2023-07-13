Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили подготовку к саммиту формулы мира.

Президент отметил, что поблагодарил Рамафосу за визит в Бучу и Киев вместе с другими африканскими лидерами и за усилия по возвращению в Украину депортированных россиянами детей.

«Высоко оценили результаты встреч советников в Копенгагене. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины африканскими странами», — добавил Зеленский.

Он также рассказал, что пригласил Южно-Африканскую Республику присоединиться к инициативе Grain From Ukraine, которая предусматривает экспорт украинского зерна.