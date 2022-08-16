Президент Украины Владимир Зеленский во вторник обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Запорожской АЭС и предоставление финансовой помощи Киеву.

Как передает ТАСС, в ходе беседы Зеленский поблагодарил Францию за весомую поддержку в сфере обороны.

«Продолжил диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности», — написал Зеленский в Twitter.

Президент Украины проинформировал Макрона о ходе боевых действий и ситуации на Запорожской АЭС.