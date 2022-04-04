Президент Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам и зрителям церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав их поддержать Украину в войне против России «любым способом», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

«Что представляет собой самый сильный контраст с музыкой? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием… Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана», — сказал украинский лидер.

Выступление Зеленского показали на двух огромных экранах, висящих на сцене.

После обращения американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, и украинская поэтесса Любовь Якимчук исполнили композицию, посвященную Украине.

Grammy – самая престижная в мире награда за успехи в музыке. В 2022 году она вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения коронавируса ее перенесли.