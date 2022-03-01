Президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз оказать Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к Европейскому парламенту, сессия которого проходит в Страсбурге. «С нами Европейский Союз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир — тьму», — сказал Зеленский.

Он заявил, что рад объединить все европейские страны вокруг Украины, но не думал, что это будет столь высокой ценой. «Это трагедия для меня, для каждого украинца и нашего государства. Очень высокая цена: две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения Российской Федерации. Мы отдаем сегодня за свободу, за ценности, просто за желание быть равными, такими, как вы, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев. Но мы точно победим», – сказал президент.

Зеленский также рассказал о ракетном ударе по Харькову во вторник. «Две крылатые ракеты прямо в Площадь Свободы, десятки жертв. Вот такая цена свободы… Есть такое выражение – украинский выбор Европы. К этому мы стремились и к этому идем. Я бы очень хотел, чтобы теперь от вас звучал выбор Европой уже Украины», – сказал он.

Зеленский обратил внимание на то, что вчера в ходе российских атак погибли 16 детей. По его словам, Россия говорит, что они атакуют только военную инфраструктуру Украины. «Покажи мне, на каких военных базах есть дети?» – сказал президент.

В ходе выступления украинского лидера, часть членов ЕП были одеты в майки с флагами Украины.