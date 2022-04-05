«Это делает постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – разрушает внутреннее достоинство государств, разрушает государственные границы, лишая более 10 народов на двух континентах права на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить побольше обычных мирных жителей, разрушить побольше мирных городов, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения», – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что члены Совбеза ООН это видят.
«[Россия] поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства с помощью своей системы пропаганды и политической коррупции, провоцирует глобальный продовольственный кризис. […] Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет Безопасности», – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что ООН создавалась именно для гарантирования мира.
На 4 апреля созвать заседание Совбеза ООН пыталась Россия под предлогом якобы «преступных провокаций украинских военных и радикалов» в Буче. Британия ответила отказом на запрос РФ. (gordonua.com)