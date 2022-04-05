5 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, являясь постоянным членом СБ ООН, нарушает международное право, вторгшись в Украину.

«Это делает постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – разрушает внутреннее достоинство государств, разрушает государственные границы, лишая более 10 народов на двух континентах права на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить побольше обычных мирных жителей, разрушить побольше мирных городов, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения», – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что члены Совбеза ООН это видят.

«[Россия] поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства с помощью своей системы пропаганды и политической коррупции, провоцирует глобальный продовольственный кризис. […] Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет Безопасности», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ООН создавалась именно для гарантирования мира.