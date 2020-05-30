Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Доходы украинского лидера Владимира Зеленского и членов его семьи за 2019 год составили 28,6 млн грн. (более $1 млн). Об этом в субботу, 30 мая, сообщается на его официальном сайте.

Зеленский не занимается предпринимательством с мая 2019 года. Его зарплату составляют исключительно доходы в Государственном управлении делами. За период с мая по декабрь 2019 года он получил зарплату в размере 208,8 тыс. грн. (около $7,8 тыс.).

Кроме этого, президент Украины задекларировал 4,4 млн грн. ($163,5 тыс.), полученные от продажи недвижимости в Киеве, принадлежавшей его жене.

Также семья Зеленского продала корпоративные права двенадцати украинских предприятий на сумму 246,1 тыс. грн. ($9,1 тыс.).

Весной 2019 года Зеленский продал акции компании Green Family LTD, а также четырех торговых марок, зарегистрированных в России.

В то же время президент Украины является владельцем большого количества торговых марок, от использования которых он получил роялти на сумму 5,5 млн грн. ($204,4 тыс.)

Также семья Зеленских получила 3,2 млн грн. ($118,9 тыс.) за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

Сумма налогов, уплаченных в бюджет страны семьей Зеленских в 2019 году, составила 3,6 млн грн. (почти $133,8 тыс.).

18 мая на Украине оценили итоги первого года Зеленского на посту президента страны. По результатам опроса только около трети респондентов довольны работой главы государства.

Кроме того, украинцы назвали лучшего президента в истории страны. Им оказался Леонид Кучма. Зеленский занял второе место в рейтинге.

Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей, через месяц он вступил в должность (iz.ru).