Иран лжет, когда заявляет, что не поставляет России дроны. Уже были переданы сотни аппаратов, также есть заказы и договоренности о тысячах БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV и CBC.

«Иран поставляет россиянам дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать, что ничего не брали, покажите финансовые расчеты», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина говорит о конкретике. По факту Иран передал дроны, которыми убивали украинцев и продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни, в Украине знают, что заказы и договоренности о тысячах, но сотни точно переданы. Потому им нельзя верить. Они могут рассказывать своему обществу, что ничего не продавали, но это ложь.

Также президент добавил, что не доверяет руководству Ирана и в пример привел сбивание ракетой в Иране украинского самолета МАУ в январе 2020 года.

«Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать, но заявил, что это была случайность. Но кроме извинений они не сделали ничего. Они сказали, что будут возмещения семьям, поддержка семей, потерявших своих близких. «Они говорили это на уровне лидер. И что они сделали? Они сделали ничего, ноль, они ничем не помогли», — пояснил президент.