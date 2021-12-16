Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией по Донбассу вне «нормандского формата». Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит лидеров стран Восточного партнерства.

По его словам, Украина остается преданной продолжению переговоров в формате «нормандской четверки», и это было предметом обсуждения на встрече с лидерами Франции и Германии в Брюсселе, но признал, что эффективности данного формата пока нет.

«Работает Нормандия или не работает… Если бы это зависело только от Украины, она бы работала эффективнее. Поэтому мы прорабатываем параллельные вещи», — заявил Зеленский.

Он отметил, что по этой причине Украина выступает за привлечение США, но не в нормандский, а в новый формат.

«Я хотел бы, чтобы США играли ведущую роль. Это может быть трехсторонний формат. Но это не может быть без Украины. Ничего не может быть за спиной Украины», – подчеркнул глава украинского государства.

Он также отметил, что Украина рассматривает возможность прямых переговоров с Россией.

«Украина готова к любому формату переговоров по урегулированию. Нужно желание России, и его нет. Впрочем, даже Азербайджан и Армения смогли договориться о прямых переговорах – Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились для этого в Брюсселе», — сказал Владимир Зеленский, выразив надежду, что, когда-нибудь, такое будет возможно и между Украиной и Россией.