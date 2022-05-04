Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере $600 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

«Ранее я говорил об убытках в размере $600 млрд», — рассказал Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос, какие средства понадобятся Украине после завершения боевых действий.

Президент Украины отметил, что речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий». Зеленский подчеркнул, что $600 млрд — это лишь приблизительная сумма.