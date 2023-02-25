С начала войны Россия оккупировала около 2 тысяч населенных пунктов Украины. Каждый день врага пытается увеличить это число.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

«Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей», — заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, Россия сейчас оккупировала 1877 украинских городов и сел. Враг пытается увеличить это число и добавить еще миллионы сломанных судеб.