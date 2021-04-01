Зеленский назвал «игру мускулами» традиционным делом России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «играет мускулами» в Донбассе. Запись опубликована на его странице в Facebook.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России», — сказал Зеленский.

По его словам, таким образом Москва хочет создать атмосферу угрозы и одновременно давления на переговорах.

Президент подчеркнул, что вооруженные силы Украины «всегда готовы к любым провокациям». Также он заявил, что процесс переговоров о мире нелегкий, но никто этого и не ожидал.

«Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту», — сказал Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что власти стремятся восстановить мир и вернуть неподконтрольные территории. (gazeta.ru)