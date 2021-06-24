Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о выходе национальной команды по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 финала Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

На групповом этапе Евро-2020 украинские футболисты проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1), а также переиграли Македонию (1:0). Сборная заняла третье место в турнирной таблице квартета C.

В 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей украинцы Словакию и Финляндию, попав в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».