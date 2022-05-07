Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз наградил ряд военнослужащих, отличившихся в военных действиях в Украине. Среди них есть и азербайджанцы.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Согласно распоряжению Верховного главнокомандующего Украины, Рагиф Вагиф оглы Алиев и Меджид Марлен оглы Абдулгафаров награждены медалями «За отвагу» Украины. Оба азербайджанца являются сержантами Вооруженных сил Украины.

Р.Алиев родом из Самухского района Азербайджана, М.Абдулгафаров — из Губинского района.