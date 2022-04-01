Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о лишении звания генералов экс-начальников Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергея Криворучко.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

«Сегодня принято еще одно решение — по антигероям. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они наказания получат. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович», — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушают воинскую присягу, данную на верность украинскому народу по защите нашего государства, ее свободы и независимости, «непременного будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, высших военных званий».

«Случайным генералам с нами не по пути дальше. А настоящим героям из Службы безопасности — такая же абсолютная благодарность, как и каждому, и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев действительно очень много. Спасибо им!», — сказал президент. (УНИАН)