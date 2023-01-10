Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», — сказал Зеленский.

По его словам, данные народные избранники несли службу не украинскому народу.