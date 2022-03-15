Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

«Наш президент готов встретиться с Путиным. Он готов сесть за стол переговоров. Президент Украины имеет полную поддержку населения — 90% И народ дал ему полный мандат на переговоры, чтобы защищать национальные интересы Украины», — сказала она.

По словам Верещук, на встрече Украина хочет обсудить прекращение огня, работу гуманитарных коридоров, а также начать переговоры по политическому процессу.