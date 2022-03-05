Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции, Анкара продолжит работу в этом направлении, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Наш президент уже передал это послание Путину. Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад», — приводит слова Калына РИА Новости.