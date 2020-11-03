Зеленский эмоционально ответил режиссеру из Армении, который обвинил его в «поддержке» войны

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально ответил своему коллеге по киноиндустрии, известному российскому кинорежиссеру армянского происхождения Сарику Андреасяну, который обвинил его в том, что Киев якобы продает Азербайджану фосфорные бомбы.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Зеленского в Telegram, пишет УНИАН.

В ответ Зеленский назвал это российским фейком и пропагандой.

«Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. Так? Только… Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда и почему она тотально лжет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то «геополитически порешать», — написал президент Украины.

Также Зеленский возмутился тем, что обвинения в причастности к войне в Карабахе он услышал от близкого человека.

«Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично? Или нет?», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов, и посоветовал армянам «чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой».

«И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос… Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда гибли наши дети? Когда гибли граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего?», — пояснил президент Украины.