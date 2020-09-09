Zeit утверждает, что за покушением на Навального стоит российская спецслужба

Немецкая газета Zeit утверждает, что за покушением на Алексея Навального стоит российская спецслужба, передает Эхо Москвы.

По словам неназванных источников издания, приказ мог поступить из Кремля. При этом главного оппонента российских властей пытались отравить новым усовершенствованным ядом семейства «Новичок». Предполагалось, как говорят собеседники газеты, что Навальный умрет в самолёте. Выводы о составе отравляющего вещества немецкие специалисты сделали на основании проб, которые они взяли с рук политика и с бутылки, из которой он пил воду.

Оппозиционера спасла лишь быстрая реакция пилотов самолета, которые приняли решение о посадке, и действия врачей скорой помощи, которые вкололи ему атропин, говорят собеседники издания.