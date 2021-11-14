Вторая Карабахская война 2020-го года изменила карту Южного Кавказа, сформировались важные предпосылки для нормализации турецко-армянских отношений. Об этом заявил агентству «Анадолу» директор ереванского Центра региональных исследований (RSC) Ричард Гирагосян.

«Война изменила карту региона, но с принципиальной разницей: появился реальный шанс на нормализацию армяно-турецких связей. И в отличие от предыдущих протоколов, Азербайджан больше не препятствует диалогу Еревана и Анкары», — сказал Гирагосян.

По его словам, Анкаре представилась возможность посредством нормализации связей с Ереваном усилить роль и участие в развитии региона, в том числе в сферах транспорта, торговли и инфраструктуры.

Директор центра полагает, что диалог Анкары и Еревана, позволит сбалансировать влияние России в регионе и обеспечит более активную позицию в отношении Москвы.

Гирагосян отметил, что позитивные высказывания озвучиваются не только премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Иными словами, формируется благоприятная атмосфера, которая может привести к открытию границ и установлению дипломатических отношений. Шаги по нормализации отношений, предпринятые в период после Карабахской войны, могут быть более результативными», — сказал глава RSC.

По мнению Гирагосяна, Россия выиграла от 44-дневной войны не меньше Азербайджана. «Россия на данный момент дислоцировала войска во всех трех странах Южного Кавказа. Вместе с тем, я не считаю, что увеличение контингента российских сил на юге Армении, станет очередным вызовом для независимости и суверенитета Азербайджана и Армении. Иными словами, Турция во многих отношениях представляется в качестве значимой альтернативы всякого рода сверхзависимости от России», — сказал Гирагосян.

Директор центра привлек внимание также к стратегической значимости Зангезурского региона на юге Армении. «Азербайджан в последнее время смягчил риторику по вопросу «Зангезурского коридора» и предпочитает использовать выражение «новые транспортные пути». И в этом контексте не исключаю, что вскоре будет объявлено о строительстве железной дороги, которая свяжет Нахчыван с остальной частью Азербайджана», — уверен эксперт.

Он опроверг утверждения о том, что «Зангезурский коридор» представляет угрозу для суверенитета и независимости Армении. «Политики склонны преувеличивать и раздувать страх электората. Однако, как аналитик могу заверить, что нет никакой реальной угрозы или риска», — сказал Гирагосян.

Что ж, редкое по адекватности и здравомыслию экспертное мнение из Еревана. Можно даже сказать, уникальное. Ведь в многочисленных армянских СМИ невозможно встретить ничего подобного. Там целыми днями тиражируют совсем другие, противоположные по характеру выступления, полные злобы, страхов и призывов к «отпору врагу». Почему же так много в Армении политкомментаторов, даже через год после войны не способных очнуться и трезво взглянуть на намерения своих соседей? Или они на самом деле трезвы, просто по большей части исполняют чьи-то заказы, таким образом целенаправленно воздействуя на общественное мнение?

Своим видением происходящего поделился с # известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Безусловно, Ричард Гирагосян здраво смотрит на нынешнее положение, и поскольку он не очень заражен бациллами ненависти и тюркофобии, то дает взвешенные оценки. И поэтому имеет смысл прислушаться к его позиции именно армянским политикам и общественным деятелям, которые продолжают раскачивать обстановку и создавать новые риски. Тем, кто работает на новую эскалацию.

Что касается самого Пашиняна, он понимает, что надо приноравливаться к новой обстановке, думать о мире, и принять итоги войны безоговорочно. Предпосылки для нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном есть, и их немало. Для практической реализации этого прежде всего надо подумать о подписании мирного договора. Потому что без этого, без признания поражения Армении любые попытки и старания могут прерваться на полпути. Поэтому надо поставить точку в этой истории, перевернуть окончательно страницу военных действий. Азербайджан и Турция готовы и не исключено, что и Армения в скором времени дойдет до этого. Но Еревану стоит поторопиться, потому что, как говорится, поле игроков не ждет.

Поэтому Р.Гирагосян в каком-то смысле пытается разбудить армянскую политическую элиту, настроить ее на мирный лад, потому что других вариантов нет.

В азербайджанском языке есть такая пословица – незадачливые люди сначала теряют огонь, а потом ищут искру в золе. Вот как раз этим сейчас занимается армянская политическая элита. И это неблагодарное дело. Неважно, как называть коммуникации. Если их раздражает понятие «Зангезурский коридор», его можно назвать как-то по-другому, но в любом случае коммуникации должны заработать. Тем более, что о них говорится в двух трехсторонних заявлениях. Еревану теперь пора позаботиться о том, чтобы его радикальные силы не мешали всем этим процессам.