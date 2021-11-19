25 ноября наравне с франкоязычными странами мира ParkCinema покажет эксклюзивный концерт ZAZ на экране, сообщает #.

ZAZ – самая успешная французская певица в мире, продавшая несколько миллионов альбомов по всему миру, наконец возвращается после трёхлетнего творческого затишья.

Уникальный захватывающий концерт под открытым небом, снятый в волшебном местечке на юге Франции, подарит невероятные визуальные впечатления благодаря революционным кинотехнологиям.

Показ концерта состоится 25 ноября в 5-м зале кинотеатра Park Cinema Flame T owers.