Заявления Трампа о выборах и беспорядки 6 января обошлись казне США в $519 млн

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, рассмотрение соответствующих исков, а также беспорядки на территории Капитолия 6 января в общей сложности обошлись американским налогоплательщикам в $519 млн. С таким утверждением выступила в субботу вечером газета The Washington Post со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей.

«Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников, — пишет издание. — Расходы включали судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, восстановительные работы после мятежа 6 января у Капитолия».

В частности, более $480 млн было использовано на развертывание военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне до середины марта из-за опасности новых беспорядков. Около $28 млн потратили штаты на мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии дня инаугурации президента 20 января. До этого $2,2 млн пошло на судебные разбирательства и охрану сотрудников избирательных комиссий. Как полагает издание, финансовые последствия этих событий, вероятно, значительно выше задокументированных сумм.(ТАСС)