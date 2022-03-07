Сепаратистское Приднестровье отреагировало на поданную на днях заявку Молдовы на вступление в Евросоюз. В «МИД» непризнанной республики подчеркнули, что подобный шаг «ставит окончательную точку в процессе урегулирования». «Ведомство» призвало центральные власти «приступить к диалогу с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств».

В Бюро реинтеграции Молдовы в ответ заявили, что Кишинев по-прежнему открыт для конструктивного диалога во всех существующих переговорных форматах и «готов решить проблемы реинтеграции Молдовы только путем диалога», пишет Newsmaker.

В Приднестровье подчеркнули, что с пониманием относятся к решению молдавских властей, однако, сами в ЕС не стремятся. «Решение молдавских властей означает готовность к передаче суверенитета Молдовы наднациональным органам в Брюсселе и переход к окончательному военно-политическому и экономическому освоению территории Молдовы Западом», — заявили в их «МИД».

Также в приднестровском «ведомстве» считают, что заявка о членстве в ЕС «свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата „5+2“, отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету „Берлин плюс“, усилением блокадно-ограничительных мер против Приднестровья».

Приднестровский «МИД» также обратился к ООН, ОБСЕ и другим посредникам, и наблюдателям в переговорном процессе с просьбой признать независимость Приднестровья и установить с регионом дипломатические отношения.

Бюро реинтеграции ответило на требование Тирасполя признать независимость Приднестровья в связи с подписанием заявки на вступление Молдовы в ЕС. «Считаем, что наши совместные усилия должны быть направлены на укрепление доверия между двумя берегами Днестра. Приднестровский регион — прямой бенефициар многих программ помощи и содействия, которые предлагает Евросоюз. Эти программы будут расширяться и приносить пользу всем жителям страны», — говорится в сообщении Бюро.

Дело в том, что президент Молдовы Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление Молдовы в Евросоюз. А Европейский парламент большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением воюющей Украине статуса кандидата на вступление в Союз. Затем президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС. Позже премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС.

Итак, чего в реальности добиваются сейчас сепаратисты Приднестровья? На что нацелен их призыв к авторитетным международным структурам признать их «независимость»? Там сейчас стоят российские войска, а другие подразделения этой же армии уже сейчас ведут бои на юге Украины, нацеливаясь на западное направление, то есть, к восточным рубежам Молдовы. Есть ли опасность, что в этих условиях, через какое-то время Москва признает независимость «ПМР» и попытается направить свои тамошние войска на Кишинев?

На эти вопросы # отвечают известные молдавские эксперты.

Виктор Чобану, политический комментатор:





— Заявление т.н. МИД ПМР было абсолютно прогнозируемым и носит явно выраженный ритуальный характер. Проще говоря, они не могли отреагировать другим способом. При этом, надо иметь в виду, что обращение к «мировому сообществу» о «признании независимости» приведет к вполне определенному «результату».

С другой стороны, подача заявки РМ на получение статуса «кандидата» на вступление в ЕС также носит скорее символический и «пакетный» характер (вместе с Украиной и Грузией) в условиях открывшегося после военной агрессии России в Украине окна возможностей. Это не означает автоматического получения статуса кандидата, тем более вступления в ЕС, т.к. процедуры никто не отменял и это дело более отдаленной перспективы, к обсуждению которого можно будет вернуться после установления мира. А до тех пор формат переговоров с Приднестровьем об урегулировании конфликта будет сохраняться, о чем и заявили молдавские власти.

Напомню, что до сих пор РФ не изменяла своей официальной позиции по поводу территориальной целостности РМ. Ситуация может измениться, если, как утверждают некоторые военные аналитики, Россия будет пытаться занять Одессу и пробивать коридор до Приднестровья – этот сценарий рассматривался еще в 2014 году. Тогда заявление т.н. ПМР можно рассматривать как часть плана военной операции РФ с установлением контроля над сепаратистским регионом и полного отсечения Украины от выхода к морю. Будем все же надеяться, что этим планам не суждено сбыться, как и захвату Украины, и Россия будет вынуждена мировым сообществом приступить к переговорам и установлению мира.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики:

— Кремль дал команду, выступать против решения Молдовы добиваться статуса кандидата на вступление в ЕС. В Кишинёве против выступили практически все пророссийские партии. Обозначили свою позицию в Приднестровье. И кишинёвские додоны и марионетки Кремля в Тирасполе надеются только на одно. На то, что российские войска завоюют Украину и войдут в Приднестровье. Если этого не произойдет, они быстро поменяют свою риторику.

Сейчас судьба Молдовы (вместе с Приднестровьем) решается не в Кишиневе, не в Тирасполе и даже не в Москве. Она решается на полях сражения в Украине. Думаю, что там также решается и судьба Украины и России. А может и всего мира.