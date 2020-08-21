Заявление Эрдогана — плохая новость для «Газпрома»?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что на шельфе Черного моря найдено крупнейшее в регионе месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд. кубометров.

В комментирии для # руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев сказал, что тем самым Турция сделала шаг к энергетическому суверенитету.

«Эрдоган говорит о том, что освоение этого месторождения позволит начать новую эпоху в истории страны и радикально решит проблему дефицита энергии, а в перспективе сделает Турцию экспортером газа. Индекс Borsa Istanbul 100 подскочил на заявлении Эрдогана более чем на 3%, акции нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний пошли резко в рост. Акции Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tupras) подорожали на 7,6%, Petkim Petrokimya Holding выросли на 9,9%», — отмечает Разуваев.

Аналитик добавил, что на разработку нового месторождения, однако, нужны серьезные инвестиции и время.

«Важность сегодняшней новости трудно переоценить. Турция тратит на импорт энергоносителей до 35-50 млрд долларов в год. С учетом валютного кризиса и опустошения резервов страна просто не может позволить себе покупать иностранные углеводороды. Турция имеет серьезные геополитические амбиции, и любая зависимость от партнеров для Эрдогана не очень комфортна», — считает аналитик.

Экономист также напомнил, что у Румынии на шельфе Черного моря так и не состоялся крупный глубоководный проект, который 8 лет назад анонсировала OMV Petrom.

«»Роснефть» тоже ничего не нашла в российской части Черного моря. И если Турция все же открыла крупное месторождение, «Турецкий поток» останется пустым.

Насколько это плохая новость для «Газпрома» – покажет время. Пока рынок полагает, что после завершения периода низких цен на «голубое золото», который продлится максимум до нового зимнего сезона, российские производители и, в первую очередь, «Газпром» значительно увеличат свою долю на европейском газовом рынке благодаря диверсификации поставок и богатому ресурсному обеспечению», — резюмировал аналитик.