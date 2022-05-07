Заявки потребителей из Европы на транзит российского газа по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Номинации на прокачку сырья через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ формируются на основе спроса в Европе. На 7 мая они составляют 92,4 млн кубометров против 98,7 млн кубометров накануне, то есть, показатель снизился на 6,4%.

Напомним, что контрактные обязательства российского экспортера газа — компании «Газпром» — по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров. Это около 109,6 млн кубометров в сутки. Снижение объемов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип «качай или плати».

Что касается польского газового коридора, по трубопроводу «Ямал – Европа», идущему по территории Беларуси и Польши в Германию, заявки на мощности на текущей неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении (реверс). Польша отказавшись оплачивать российское сырье по новой схеме в рублях и теперь получает аналогичный объем газа по этому маршруту со стороны Германии.

Вместе с тем стабильно высока прокачка по «Северному потоку» — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 млн кубометров в сутки.