Подача украинским президентом Владимиром Зеленским заявки об ускоренном вступлении Украины в НАТО была для администрации Байдена неожиданностью.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с дискуссиями внутри Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на вопрос журналистов, поддерживает ли она такое развитие действий, ответила только, что «поддерживает гарантию безопасности» для Украины.

В то же время журналисты трактуют заявление Пелоси как отказ поддерживать перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем: «Мы очень преданы демократии в Украине. Давайте выиграем войну».

В то же время конгрессмен от штата Иллинойс Майк Куингли заявил, что «борьба за Украину — это причина, по которой в первую очередь сформировали НАТО». «После Второй мировой мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну. Я думаю, мы это должны поддержать», — сказал он.