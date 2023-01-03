Завтра, 4 января в Тбилиси и столицах мира пройдут акции в поддержку Михаила Саакашвили. Ранее их анонсировали советник президента Украины Алексей Арестович и российский юрист, правозащитник и ведущий собственного YouTube-шоу Марк Фейгин.

По словам одного из лидеров «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, акции начнутся в 18:00. В Тбилиси пройдет шествие от здания администрации правительства к дому основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили.

«В Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе, Гааге, Стокгольме, Афинах, Барселоне у посольств и консульств Грузии также пройдут акции в поддержку Михаила Саакашвили, чтобы спасти ему жизнь», — добавил Хабеишвили. (apsny.ge)